「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日、蒲郡）尼崎周年で右膝外部半月板損傷のため途中帰郷した西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝はオープニングセレモニーで右足を引きずって登場。痛々しさを見せたが「ご心配をおかけしました。治りました」と回復をアピール。ステージ前に詰めかけたファンは安堵（あんど）の表情を浮かべていた。そして、初日は元気いっぱいの走りを披露して２着２回。「出足、乗り心地はいい