政府は長期化の懸念が高まるイラン情勢を受けて、エネルギーなどの安定的な確保に向けた関係閣僚会議の初会合を開きました。高市首相：中東情勢の国内経済への影響については、万が一にもガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないよう、3月16日より民間備蓄の放出を開始し、今週26日から国家備蓄の放出を開始します。高市首相は関係閣僚会議で、26日から「石油の国家備蓄の放出」を開始すると表明しました。また、プラスチッ