故・藤田まことさん主演の『必殺仕事人』（テレビ朝日系）シリーズに、飾り職人の秀役で出演した俳優の三田村邦彦が、自身のXに「ホテルの個室に備え付けられているケトル」について投稿。大きな反響を呼んでいる。「3月23日、三田村さんは《うわぁー やめてけれーーー！》と、かなり驚いた様子がうかがえる書き出しで、3月16日にウェブメディアの『まいどなニュース』が配信した記事の引用とともに投稿しています。引用された