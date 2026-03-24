3月23日、フリーアナウンサーの原千晶がInstagramを更新。旅番組でのオフショットを披露し、ファンから歓声があがっている。原は《旅番組「#ふわり愛」 島根編 今週から放送です》と番組を告知。バラエティ旅番組『ふわり愛』は山陰放送が幹事局となり、本州の日本海側に所在する民放ローカル局9局と、テレビユー福島、岩手めんこいテレビなど、計14局ネットで放送されている。原は続けて《学生時代に度々行っていた松江市!!