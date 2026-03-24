超日本プロレス２４日の新宿大会で、ミスターこと永田裕志（５７）が、ＣＩＭＡ（４８）と奇跡の?レジェンド合体?を果たした。永田はこの日のメインで阿部史典と対戦。試合は果敢に攻めてくる阿部を永田が真っ向から受けて立ち白熱の攻防となる。中盤には打撃を交錯させて両者ダウンする場面もあり、観客からは「永田」コールが発生した。その後も頬を張り合ったかと思えばエルボーを打ち合うなどして会場を興奮のるつぼへと導