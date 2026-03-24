バンダイスピリッツは3月27日、『機動戦士ガンダムSEED』より「METAL BUILDソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」(11,000円)を魂ストア限定で発売する。「METAL BUILD ソードストライカー」が「魂ストア限定商品」としてパッケージを変更して登場する。刀身展開ギミックによる長短二種類の展開状態、肩部マイダスメッサ―可動による投擲ポーズの再現等、METAL BUILD独自機構を搭載。別売りの「ランチャーストライカー」「