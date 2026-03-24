春といえば、爽やかで好印象が狙える「ブルーシャツ」の出番が増える季節。ただ、オンオフ着やすいアイテムだけにコーデがマンネリ気味……という人も多いかもしれません。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんをお手本に、ブルーシャツの「レイヤードコーデ術」を解説します。こなれ感のあるレイヤードスタイルは、真似するだけで周りから褒められるかも。 ビスチェと重ね着