心ときめく可愛い雑貨を探すなら、近くの【ダイソー】に足を運んでみて。人気のキャラクターグッズ以外にも、思わず手に取りたくなるようなキュートな雑貨が充実しているんです。そこで今回は、そのままでも、アレンジしても可愛い「ときめき雑貨」をまとめました。 SNSでも話題のラバーキーホルダー ダイソーで人気のサンリオグッズの新商品「ぷちコーム ラバーキ