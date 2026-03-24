2020年から2023３年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動し、現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動している菊池桃子が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】パッカーン！見事なI字バランスを披露 自身のインスタグラムではチア衣装で片脚を真上に伸ばす「Ｉ字バランス」姿も