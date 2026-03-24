記事ポイントゆうき総業が「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門で入賞現場のデジタル一元管理と職人の評価制度可視化を推進2026年6月12日（金）の授賞式でカテゴリ大賞が決定 山形県上山市に本社を置くゆうき総業が、建設業界のDX推進を表彰する「ANDPAD AWARD 2026」で入賞しています。塗装・防水・雨漏り修繕を手がける総合仕上げ工事会社として、現場のデジタル化と職人の働きやすい環境づくりが高く評価されている取り