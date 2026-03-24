ラジオパーソナリティーのアンジェリーナ１／３が２４日、都内で行われたＴＯＫＹＯＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！」（月〜金曜・後１０時）の新体制記者発表会に出席した。同番組は「全国の蒼き若者たちの未来の鍵を握るもうひとつの学校！」がコンセプト。パーソナリティーの校長・教頭や人気アーティストやタレントがレギュラー講師を担当する。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのパフォーマーを務める小森