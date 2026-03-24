記事ポイントBLACKWING史上初のローラーボールペンが登場、精密削り出しアルミニウム製ボディを採用15周年記念「エラズ 2010 復刻版」やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売開始 アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となるローラーボールペンが新発売されます。あわせて15周年記念の「エラズ 2010 復刻版」鉛筆とヴィ