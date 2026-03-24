ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼が２４日、都内で行われたＴＯＫＹＯＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！」（月〜金曜・後１０時）の新体制記者発表会に出席した。３月３１日をもって同番組のパーソナリティーを退任。「自分の２０代後半を全てささげた」と完全燃焼したことを明かした。同番組は「全国の蒼き若者たちの未来の鍵を握るもうひとつの学校！」がコンセプト。パーソナリティーの校長・教頭や人