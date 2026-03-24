記事ポイント一貫した育成シナリオを実践する企業の商談化率「大幅改善」が39%に到達N=1分析の定常実践企業では71%がバイインググループへの組織的取組みを実施B2B企業のマーケティング・営業担当者738名を対象にした大規模調査 記録と記憶が、2026年3月17日に「B2B企業におけるリード育成活動の実態調査」の結果レポートを発表しています。事前に設計された一貫した育成シナリオの有無が、商談化率に決定的な差を生むことを