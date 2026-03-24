◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）今年の上半期のＧ１が終わった頃には還暦を迎える私もそう在りたい。スプリントＧ１（高松宮記念、スプリンターズＳ）は活躍年齢が明らかに伸びている。過去１０年で７歳以上は【３・０・３・６８】だが、ここ４年に絞ると【３・０・２・２０】。時代は変わって、おっさんでも十分に第一線で「働ける」という訳だ。ここで「おっさん」に限ったのは、