２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが２４日、スピードスケート女子で五輪メダル日本女子最多１０個を手にした妹・高木美帆さんとの姉妹ショットを公開した。インスタグラムに「先日の本のイベントでファンの方に頂いた手作りポーチ見た瞬間え！？すごくない！？ってなりました」とファンからプレゼントをもらったことを報告。「私は緑が好きでスケート靴も緑と白カラーだったんですけど、靴の緑とシス