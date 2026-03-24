２３日、黒竜江省牡丹江市の夜空に輝くプレアデス星団と三日月。（牡丹江＝新華社配信／王宝勲）【新華社牡丹江3月24日】中国黒竜江省で23日、細く弧を描く三日月とプレアデス星団が寄り添うように輝くロマンチックな夜空が広がった。プレアデス星団は地球から比較的近距離にある恒星の集団で、晴れた夜には肉眼でも観測できる。星団内のいくつかの明るい星が、中国古代天文学における二十八星宿の一つ「昴宿（ぼうしゅく）」に