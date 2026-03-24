記事ポイントコーティング専門店NOJから仕上げ用メンテナンス剤「COMPLETE(コンプリート)」が2026年4月下旬に発売予定洗車後の拭き上げ工程で使用し、軽度のくすみやザラつきを整えて艶と滑水性を付与コーティング施工車・未施工車のどちらにも使用可能で、店頭価格は3,500円(税込) NOJから、洗車後のボディ表面を整える仕上げ用メンテナンス剤「COMPLETE(コンプリート)」が登場します。2026年4月下旬に発売予定で、NOJ各店舗