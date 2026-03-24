◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）熊本工の背番号18、山本聖桜（2年）はベンチから必死に声を出して盛り上げたが、甲子園デビューはならず初戦敗退となった。兄の凌雅（現・亜大）も熊本工OBで24年夏は2年生エースとして甲子園で先発。初戦で8回1/3で2失点と好投したが、初戦で敗れた。兄からは「相手は強いけど、粘り強く自分たちの野球をやってほしい」とエールを送られて