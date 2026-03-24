お笑いトリオ・トンツカタンが24日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿し、解散することを発表しました。動画の中で、森本晋太郎さん（36）は「たくさんの話し合いを経て、今回トンツカタン解散という結論に至りました」と発表し、「応援していただいた皆様にはね、悲しいお知らせになってしまったのと、みなさんが応援してくださったからこそ、ここまでやれたなっていうのはめちゃくちゃ強く感じております」とファンへ感謝し