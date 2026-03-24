GENERATIONS小森隼（30）とアンジェリーナ1／3（24）が24日、都内で行われたJFN系「SCHOOL OF LOCK！」（月〜金曜午後10時）新体制発表記者発表会に登壇した。4月から新たなパーソナリティーが加わり、教頭のアンジェリーナ1／3が校長に昇進し、教頭にはピン芸人の溝上たんぼ（29）が就任する。さらに、毎月1週目の月〜木曜の午後10時台はシンガー・ソングライターのコレサワ、毎週水曜午後11時台はロックバンドChevon（シェボン）