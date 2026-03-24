女優の中山来未（30）が結婚したことを24日、自身のインスタグラムで発表した。中山は「ご報告」として「いつも温かく見守ってくださる大切な皆様へ私事で恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と結婚したことを報告した。「先日、無事に式を挙げ、新しい一歩を踏み出したことをご報告させていただきます」とウエディングドレス姿のショットを投稿した。また「当日は、大好きな家族