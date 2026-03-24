「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日、蒲郡）決して楽ではない一戦だったが、しっかりと白星をつかんだ。守田俊介（５０）＝滋賀・７４期・Ａ１＝は１回走りだった初日７Ｒで逃げ切って１着。前検一番時計の菅章哉（徳島）や、チルト３度の中辻崇人（福岡）など外の攻めも脅威だったが、「スリット隊形的なものとか運も良かった」と、勝利に胸をなで下ろした。舟足にも悲観する様子はない。「回り足タイムは出ていたの