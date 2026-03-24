女優篠原涼子（52）が24日、ビルボードライブ東京で行われた歌手鈴木雅之（69）の公演「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」にサプライズ出演して盛り上げた。1日2公演行ったうちの2度目の公演に出演。鈴木と歌った篠原主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」の主題歌で、いきものがかり水野良樹が作詞・作曲した「Canaria」を披露した。時折見つめ合ったり、手をつなぐような振りもみせながら