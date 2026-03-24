歌手鈴木雅之（69）が24日、ビルボードライブ東京で公演「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」を行った。公演中盤では今年3月にリリースした1993年の名曲「渋谷で5時」の2026年バージョンを共に歌う元NMB48で女優の渋谷凪咲（29）もサプライズ登場し、同曲を公の場で初披露した。鈴木は冒頭からゲスト出演した実姉で歌手の鈴木聖美（73）やNORA（64）と迫力あふれるデュエットを披露しており「次もとってもキュートなレディーを紹介します