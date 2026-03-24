熊本県警は24日、同県天草市の会社が、パソコン画面にウイルスに感染したとの警告を表示させ、金銭をだまし取る「サポート詐欺」で、約1億円の被害に遭ったと発表した。県警によると、今月20日、60代の女性事務員が使っていたパソコンに「ウイルス感染」との警告が表示されたため、画面に記載された電話番号に連絡。電話先の人物の指示に従っているうちに、会社の預金口座から10回にわたり計約1億円が送金された。県警はパソ