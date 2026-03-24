サッカー日本代表の英国遠征に同行する日本協会（JFA）の山本昌邦技術委員長（67）が24日、スコットランド4部相当のスターリングの歓迎会に出席した。1966年に英国クラブとして初めて日本の地で日本代表と試合した伝統あるチームのスタジアム、クラブハウスを訪問。「60年前はメキシコ五輪の2年前に鍛えてもらいメダルにつながった。非常に縁起のいいクラブに来たので、今回もいいエネルギーをもらってW杯につなげたい」と60年