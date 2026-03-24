HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、総合ランキング11位だったAOIと12位だったSAKURAが合格し、上位の実力者が不合格となる結末に、SNSに衝撃が走った。【映像】最下位から合格した可愛すぎる2人の練習生（パフォーマンスも）AOIとSAKURAはダンス・歌ともに未経験者だ。この結果に指原は「すごい大波乱！」と言うとMOKAも「意外すぎる」と驚き、KAZUHAも「想像できなかった