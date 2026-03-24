秋元康氏プロデュースの１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２４日、東京・池袋西口公園野外劇場でフリーライブを開催した。約６００人の観客を盛り上げた。ＣＯＣＯ（２０）は「平日にもかかわらずありがとうございます」と感謝。６ｔｈシングル「純愛トースター」からスタートすると、５曲目には４月１５日リリース予定の８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」を初パフォーマンスした。新曲