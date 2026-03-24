全体練習でキャッチボールする横浜ＤｅＮＡ・蝦名。右は度会＝横浜横浜ＤｅＮＡは２４日、横浜スタジアムで全体練習を行い、フリー打撃などで調整した。２７日に本拠地でヤクルトとの開幕戦を迎える。相川監督は「（選手には）いつも通りシーズンは始まるという話をした。変わらず準備していく」と話した。オープン戦好調だった４年目の救援右腕橋本と、今季から中継ぎに転向した２７歳の吉野が初の開幕１軍入りを決めた。ワ