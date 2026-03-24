【モデルプレス＝2026/03/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃5が3月24日に放送された。波乱の展開に驚きの声が寄せられている。【写真】「ワースカ」最終審査進出の未経験候補者◆「ワースカ」4人の最終審査進出者が決定＃3、＃4、＃5では三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。12人が4人1組