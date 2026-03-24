◇ボクシングライトフライ級6回戦片岡雷斗《TKO6回1分15秒》大橋波月（2026年3月24日東京・後楽園ホール）アマチュア6冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（19＝大橋）がプロデビュー戦で日本ライトフライ級6位の大橋波月（27＝湘南龍拳）に6回TKO勝ちした。計量級のホープが衝撃の初陣を飾った。初回からスピードを生かした攻撃で日本ランカーの大橋を圧倒すると、2回には高速ジャブからのワンツーでダウン寸前まで追い込んだ