発電所への攻撃を「5日間延期する」と発表したトランプ大統領。一方でイラン側も「機雷必要なし」と発言しています。両者の争いは、このまま収束するのでしょうか？■世界各地で“駆け込み給油”の大行列響き渡るクラクション。インドにできていたのはバイクの行列です。その先にあるのは、街の小さなガソリンスタンド。給油だけで1時間半待ち。この“異常事態”はインドだけでなく…。カンボジアの首都プノンペンでは、三輪タクシ