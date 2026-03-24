イスラエルのカッツ国防相は24日、隣国レバノン南部を親イラン武装組織ヒズボラの脅威がなくなるまで、「治安区域」として支配する考えを明らかにしました。イスラエル軍は、レバノンのヒズボラを壊滅するとして、首都ベイルートなどを空爆するとともに南部へ地上侵攻を行っています。こうした中、カッツ国防相は24日、レバノン南部のリタニ川にかかるすべての橋を破壊したうえで、川から南を「治安区域」としてヒズボラの脅威がな