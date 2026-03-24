群馬県上野村で発生した山林火災は、25日で5日目となりますが鎮火のめどはたっていません。県などによりますと、21日に上野村で発生した山林火災は、24日午前7時時点で、延焼面積はおよそ159ヘクタールとなり、これまでにプレハブ小屋が一棟焼けましたが、けが人は確認されていないということです。24日朝から自衛隊などのヘリコプター4機と消防などおよそ65人が消火活動を行いましたが、24日夜になっても鎮火のめどはたたず、25日