トランプ米大統領からの「自衛隊艦船の派遣要求」など、中東情勢が極限の緊迫を迎える昨今。「いざ有事となれば、急いで自衛隊を強化すればいい」と甘く考えてはいないでしょうか。しかし現実には、戦闘機をそろえるだけで「数兆円・数十年」の歳月がかかります。明日戦争に巻き込まれるかもしれない世界で、日本はどうやって国を守る準備をしているのでしょうか。安全保障の第一人者・高橋杉雄氏の著書『日本人が知っておくべき自