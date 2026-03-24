2024年度、小学校教師の22％が月45時間以上の残業をしていることが文部科学省の調査で分かっています。しかし、家に仕事を持ち帰る先生、休日も自主的に研修会に参加している先生も珍しくなく、こうした時間は調査結果には反映されていません。さらには規定により残業代も全額出ません（給与の4％が「教職調整額」として定額支給されるのみ）。そのような状況から「やりがい搾取だ」と指摘されることもある教師という職業。それで