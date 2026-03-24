高齢の親には3000万円もの貯金があるのに、介護費用で借金を抱えてしまうはめに……。『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）では、普通に暮らしていた人の「なんで!?」「まさか！」の破産エピソードとともに、決して他人事ではない破産の実態を紹介する一冊。本書から一部抜粋し、高齢の親が「よかれと思って」全財産を定期預金に預けたこと