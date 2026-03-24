元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。沖縄県の宮古島を満喫するプライベートショットを公開しました。【写真】小嶋陽菜、ウエスト際立つ宮古島ショット「ちょ行くわ」小嶋さんは、「宮古島〜」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンクのショート丈Tシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーディネートです。1枚目では、ちらりとのぞく美しいウエストが印象的で、頭にあしらった大きなハイビス