モデルの益若つばさが、3月24日（火）に自身のInstagramを更新。元「Popteen」モデルの“くみっきー”こと舟山久美子、菅野結以とともに撮影した平成プリを公開し、「当時のプリかと思った」「私の青春」などと反響が集まっている。【写真】令和に撮影したのが信じられないｗ益若＆くみっきー＆菅野の平成プリほか（9枚）■「当時のプリかと思った」ファン驚き3月20日（金）から4月5日（日）までOPENBASE渋谷で開催中の、