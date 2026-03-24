３月25日の午後に遠征先の韓国に出発するU-21日本代表が前日の24日、千葉県内でトレーニングを行なった。15時半の練習開始前にリリースがあった通り、コンディション不良でFWンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）が招集を辞退。代わりにリスト入りしたFWワッド・モハメッドサディキ（岐阜）は無事に合流し、遠征メンバー25名全員で１時間半ほど汗を流した。初招集組がサディキも含めて８名おり、今年１月のU-23ア