今回は、2026年5月に変わる「新たな防災気象情報」についてです。 【写真を見る】防災の歴史的な大転換 「新たな防災気象情報」は5段階の警戒レベルで避難を後押し 子どもたちの意見で"言葉"を分かりやすく【わたしの防災】 防災気象情報と言うと少し難しく聞こえますが、簡単に言うと災害のおそれがあるときに気象庁が発表する「注意報」や「警報」、「特別警報」などのことです。 私たちが「いつ避難すべきか」迷わず行動でき