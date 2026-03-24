悲惨な事故から1年 現場には同級生らの姿 浜松市の舘山寺町で小学生の列に軽トラックが突っ込み4人が死傷した事故から2026年3月24日で1年です。 亡くなった児童の遺族が取材に応じ「今も夢なのかなと思う」と心境を語りました。 ＜鈴木康太記者＞ 「1年前のきょう、この場所で児童4人が死傷する悲惨な事故が起きました。現場には今も花が手向けられています」 子どもたちはただ自転車に乗っていただけでした。 2025年3月24