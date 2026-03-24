秋篠宮家の次女、佳子さまが浜松市を初めて訪問されました。目的は日系ブラジル人をはじめとした若者の団体や子どもたちとの交流です。 【動画】秋篠宮家の佳子さまが浜松市を初めてご訪問 日系ブラジル人らと交流 南米の舞踊や和太鼓を鑑賞される=静岡日系ブラジル人の若者団体を激励 初の浜松市訪問という佳子さま。薄いピンク色のジャケットにサクラの柄が入ったワンピース姿で会場入りされました。 最初に懇談された