乃木坂46の梅澤美波、俳優の西垣匠、加藤小夏が24日、都内で行われた3人がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート毎週火曜MBS：深0：59、TBS：深1：26）の第1話先行上映＆トークイベントに登壇した。【全身ショット】かわいい！デニムコーデを着こなした加藤小夏イベントでは内容にかけ、恋愛相談のアドバイスを3人が行い、観客の反響から“ベストアドバイザー”を決めることに。相談内