番組の終盤、次なる舞台となる「第2章 アメリカ・ロサンゼルス編」の予告映像が公開されると、そのあまりに過酷な光景にスタジオが騒然となった。【映像】大喧嘩する練習生たち（実際の映像）3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送され合格者4人が決定した。山梨での合宿を終え、舞台をLAに移した候補生たちを待ち受けていたのは、世界トップレベルのコーチ陣による容赦ない指導であった。現地コーチのプレ