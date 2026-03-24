籠島彰宏氏（資料写真）２４日の参院農林水産委員会で、コメの国内主食用需要の喚起策を問うた国民民主党の籠島彰宏氏（神奈川選挙区）に対し、鈴木憲和農相が「良いアイデアがあればご教授を」と求める場面があった。籠島氏が農水省出身であることを踏まえ教えを乞うた格好だ。籠島氏はコメの消費拡大を巡り「輸出推進や米粉の普及といった策もあるが、主食による国内消費を伸ばすのが本筋だ」と対策を促した。農相は「価格高