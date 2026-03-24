２００９〜１２年の箱根駅伝５区で、東洋大で４年連続区間賞を獲得し「２代目・山の神」と呼ばれた柏原竜二さんが２４日、Ｘを更新。今月末で富士通を退社することを報告した。「この度、柏原は３月３１日をもって富士通株式会社を退職することになりました・・・」「４月から企業に属さずフリーランス？（イベントごとは引き続き行います）」などと記した。