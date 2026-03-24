ＢｉＳＨの元メンバーで、現在は「ＣＥＮＴ」として音楽活動、「加藤千尋」として女優業も行うセントチヒロ・チッチが２４日放送のテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団春ＳＰ」（午後６時２５分）に出演。自身出品の「お宝」の高額鑑定に大喜びする一幕があった。この日の特番では「平成生まれのスターお宝鑑定大会」と題し、芸能界の若手スターたちが自慢のお宝を披露し、鑑定を仰いだ。「私は今回、自分にとっての宝物