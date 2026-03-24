【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いトリオ・トンツカタンが24日、グループのYouTubeチャンネルを更新。解散することを発表した。【写真】結成14年目で解散した人気お笑いトリオ、仲睦まじい最後の動画◆トンツカタン、解散発表久々に更新された動画にて、森本晋太郎は「（YouTube更新が）空いた期間たくさん話し合いまして。日によっては8時間話したんですけど、たくさんの話し合いを経て、今回トンツカタン解散という結論に至り